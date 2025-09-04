Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ выяснит, были ли россияне на упавшем фуникулере в Лиссабоне

Посольство России в Португалии выясняет, есть ли среди погибших и пострадавших в результате схода с рельсов фуникулера Elevador da Glória в центре Лиссабона российские граждане. Дипмиссия активно занимается установлением этой информации.

Посольство России в Португалии выясняет, есть ли среди погибших и пострадавших в результате схода с рельсов фуникулера Elevador da Glória в центре Лиссабона российские граждане. Дипмиссия активно занимается установлением этой информации.

Ранее сообщалось, что в португальском Лиссабоне упал фуникулер Elevador da Glória, который считался одним из символов города. В момент крушения в нем находились люди. В результате происшествия погибли 15 человек и еще девять пассажиров пострадали.

— Мы в настоящее время активно работаем над этим, пытаемся выяснить, были ли там наши, — цитирует сообщение из ведомства РИА Новости.

Похожий случай произошел 8 августа, когда в курортной зоне Нальчика оборвалась канатно-кресельная дорога. Сообщалось, что в результате инцидента 10 человек пострадали. Кроме того, еще несколько туристов застряли на высоте.