Посольство РФ выяснит, были ли россияне на упавшем фуникулере в Лиссабоне

Посольство России в Португалии выясняет, есть ли среди погибших и пострадавших в результате схода с рельсов фуникулера Elevador da Glória в центре Лиссабона российские граждане. Дипмиссия активно занимается установлением этой информации.
Ранее сообщалось, что в португальском Лиссабоне упал фуникулер Elevador da Glória, который считался одним из символов города. В момент крушения в нем находились люди. В результате происшествия погибли 15 человек и еще девять пассажиров пострадали.
— Мы в настоящее время активно работаем над этим, пытаемся выяснить, были ли там наши, — цитирует сообщение из ведомства РИА Новости.
Похожий случай произошел 8 августа, когда в курортной зоне Нальчика оборвалась канатно-кресельная дорога. Сообщалось, что в результате инцидента 10 человек пострадали. Кроме того, еще несколько туристов застряли на высоте.