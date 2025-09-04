Ричмонд
В Одессе и Харьковской области прогремели взрывы

В Харьковской области Украины взрыв произошёл под Чугуевым.

Источник: Аргументы и факты

В Одессе произошли взрывы, информирует украинский телеканал «Общественное».

«В Одессе раздались взрывы», — рассказали украинские журналисты.

Кроме того, взрыв прогремел в Харьковской области. Он произошёл под Чугуевым.

«В Чугуевской общине Харьковской области был слышен взрыв», — говорится в сообщении.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Киеве, Львове, Кировограде, Ровно и Хмельницком, а также в Киевской, Волынской и Житомирской областях произошли взрывы.