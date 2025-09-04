Ричмонд
Неадекватные подростки избивают прохожих в Новосибирске

Они выкрикивают запрещённые лозунги, оскорбляют полицейских и избивают прохожих.

В Новосибирске действует группа из пятерых агрессивно настроенных молодых людей, которые совершают противоправные действия. Участники банды нападают на случайных прохожих, ведут себя вызывающе по отношению к сотрудникам полиции и пропагандируют экстремистскую идеологию через публичные выкрики, о чём сообщил телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Более того, злоумышленники открыто публикуют в своём телеграм-канале видеозаписи, документирующие их противоправные действия. Подписчики «АСТ-54 Black» в комментариях утверждают, что парни учатся Новосибирском городском открытом колледже.