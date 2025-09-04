Ричмонд
В Дивногорске восстанавливают мост через Большую Слизневу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сильный ливень, прошедший в Дивногорске 1 сентября, повредил мост в поселке Слизнево.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

По данным синоптиков, за сутки выпало почти 76 мм осадков, что больше месячной нормы для сентября. Река Большая Слизнева вышла из берегов и разрушила переправу.

На место выехали представители администрации города и специалисты МУПЭС. Для восстановления моста привлечена техника предприятия и подрядной организации.

«Мы держим ситуацию под контролем. Прошу всех соблюдать осторожность и по возможности воздержаться от лишних поездок в район проведения работ», — сообщили в личном telegram-канале мэр Дивногорска Дмитрий Иванов.