Десятки поездов опаздывают в России из-за атаки БПЛА на Ростовскую область

В России десятки поездов следуют с опозданием из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область. Об этом в среду, 3 сентября, сообщили в пресс-службе РЖД.

Из графика выбилось 47 составов, максимальное время задержки которых достигает четырех часов.

Причиной нарушений в расписании стало падение беспилотника на крышу станции Кутейникова на участке Россошь — Лихая, произошедшее в ночь на 3 сентября. РЖД удалось ввести в график 11 задержанных поездов.

— Движение поездов на южном направлении осуществляется в полном объеме, отмен рейсов не допущено, — говорится в сообщении.

В пресс-службе РЖД также сообщили, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь пассажирам.

Информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и по телефону Центра поддержки клиентов.

Кроме того, в городе Белая Калитва Ростовской области обломки беспилотника, сбитого силами противовоздушной обороны (ПВО), рухнули около жилой многоэтажки. Инцидент произошел во вторник, 2 сентября, около 22:00, когда в небе над городом были слышны взрывы и работа ПВО.

