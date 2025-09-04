Десятки поездов опаздывают в России из-за атаки БПЛА на Ростовскую область

Из графика выбилось 47 составов, максимальное время задержки которых достигает четырех часов.
Причиной нарушений в расписании стало падение беспилотника на крышу станции Кутейникова на участке Россошь — Лихая, произошедшее в ночь на 3 сентября. РЖД удалось ввести в график 11 задержанных поездов.
— Движение поездов на южном направлении осуществляется в полном объеме, отмен рейсов не допущено, — говорится в сообщении.
В пресс-службе РЖД также сообщили, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь пассажирам.
Информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и по телефону Центра поддержки клиентов.
Кроме того, в городе Белая Калитва Ростовской области обломки беспилотника, сбитого силами противовоздушной обороны (ПВО), рухнули около жилой многоэтажки. Инцидент произошел во вторник, 2 сентября, около 22:00, когда в небе над городом были слышны взрывы и работа ПВО.