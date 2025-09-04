Нелегальные мигранты устроили драку на судне из-за обвинений в колдовстве

Трагический инцидент произошел на судне с нелегальными мигрантами из Африки, направлявшемся в Испанию. Об этом сообщает газета Daily Mail. На борту вспыхнул конфликт, в ходе которого часть пассажиров устроила драку, обвинив попутчиков в колдовстве.
Судно перевозило 320 человек и направлялось к Канарским островам, однако запуталось в рыболовных сетях и оказалось в дрейфе в Атлантике почти на неделю. Нехватка продовольствия спровоцировала жестокое решение части мигрантов избавиться от других пассажиров.
По данным издания, было убито 72 человека. До места назначения добрались только 248 мигрантов. Полиция уже задержала более 20 предполагаемых участников резни, ведётся расследование.