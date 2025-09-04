Нелегальные мигранты устроили драку на судне из-за обвинений в колдовстве

Судно перевозило 320 человек и направлялось к Канарским островам, однако запуталось в рыболовных сетях и оказалось в дрейфе в Атлантике почти на неделю. Нехватка продовольствия спровоцировала жестокое решение части мигрантов избавиться от других пассажиров.