Шуров назвал хайпом историю с заговорившей на древнерусском туристке с ЧМТ

История жительницы Томска, которая, как сообщают СМИ, получив черепно-мозговую травму в Таиланде потеряла память и начала говорить на древнерусском языке, больше похожа на хайп. Таким мнением с aif.ru поделился врач-психиатр Василий Шуров.
Он допустил, что в результате сильного удара у пострадавшей, которая изучала древнерусские тексты, могла перемешаться часть воспоминаний.
«Больше похоже на просто инфоповод и хайп. Периодически какие-то легенды вылезают, что там девочка вспомнила прошлые жизни на странном языке, заговорила после травмы. Но я все-таки склоняюсь к тому, что это хайп. Женщина-филолог могла что-то там воспроизвести на фоне нарушений памяти. но при этом сообщили, что имя не помнит, зато она на древнерусском разговаривает», — объяснил свою позицию он.
Эксперт обратил внимание на то, что древнерусский язык достаточно фрагментарный, известен по нескольким письменным памятникам.
Как ранее сообщили российские СМИ, отдыхавшая в Таиланде жительница Томска поскользнулась и получила закрытую черепно-мозговую травму. Она потеряла память, не узнает подругу, но при этом разговаривает на древнерусском. Как заявили медики, ей необходима трепанация черепа.