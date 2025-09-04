МЧС: Порода обрушилась на руднике в Якутии, эвакуируют 55 человек

Обрушение породы произошло на одном из рудников Оймяконского района в Якутии. Об этом информирует пресс-служба МЧС Республики Саха. Сообщается об одном пострадавшем.
«В МЧС Якутии поступило сообщение о том, что в руднике на территории Оймяконского района произошло обрушение горной породы, один человек пострадал», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В МЧС уточнили, что всего на руднике находилось 55 человек, их выводят на поверхность. При этом один человек находился на горизонте, где произошёл обвал. До обследования и выяснения причин ЧП работа рудника остановлена.
Ранее сайт KP.RU писал, что на руднике «Сарылах» Оймяконского района Якутии при производстве очистных работ произошло обрушение горной породы, при этом один человек погиб.
Также сообщалось, что на Камчатке погиб человек при обрушении на руднике Бараньевский.