Пичушкин рассказал о потере времени при рассмотрении иска о переводе из колонии

Осужденный на пожизненное заключение Александр Пичушкин, известный как «битцевский маньяк», заявил о потере времени при рассмотрении его заявления о переводе из колонии «Полярная сова». Соответствующая информация содержится в судебных материалах, передает РИА Новости.
«Разрешение вопроса через суд привело к значительной трате моего времени — нескольких месяцев», — приводит агентство выдержку из документа.
В дополнениях к исковому заявлению Пичушкин указал, что судебное разрешение вопроса заняло несколько месяцев. Он подчеркнул, что такая продолжительность процесса создала дополнительный риск ухудшения течения его заболеваний.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы отклонил ходатайство осужденного о переводе в исправительное учреждение, расположенное ближе к месту проживания его матери. В своем обращении Пичушкин ссылался на проблемы со здоровьем, которые, по его словам, усугубляются сложными условиями.
27 августа врачи медико-санитарной части колонии «Полярная сова» поставили точку в многомесячных судебных тяжбах по поводу места отбывания наказания «Битцевского маньяка». Специалисты не выявили медицинских препятствий для того, чтобы пожизненно осужденный Пичушкин и дальше продолжал отбывать наказание в данном учреждении.