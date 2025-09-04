Разрушительный ливень смыл мост в поселке под Дивногорском

Мощный паводок, вызванный проливными дождями, полностью разрушил автомобильный мост в поселке Слизнево под Дивногорском.
Стихия превратила реку Большая Слизнева в бушующий поток, который за несколько часов размыл опоры переправы, соединявшей две части населенного пункта.
Как сообщает прокуратура Красноярского края, после происшествия оперативно были организованы аварийно-восстановительные работы. Спасатели обеспечили подвоз питьевой воды к отрезанной от инфраструктуры части поселка.
Надзорное ведомство начало проверку действий местных властей и экстренных служб, отвечавших за предупреждение чрезвычайных ситуаций. Особое внимание будет уделено оценке своевременности принятия мер по укреплению моста перед паводком.
Работы по восстановлению разрушенной переправы взяты на особый контроль прокуратуры. В настоящее время специалисты оценивают масштабы ущерба и разрабатывают проект нового моста, способного выдерживать подобные стихийные воздействия.
Инцидент произошел на фоне аномально дождливой погоды, установившейся в Красноярском крае в начале сентября.