Силовики задержали в Ангрене следователя городского УВД при получении взятки

По данным СГБ, старший следователь Следственного отдела при Управлении внутренних дел города Ангрен Ташкентской области, занимаясь доследственной проверкой одного из дел, потребовал у гражданина 10 тысяч долларов. За эту сумму он обещал не возбуждать уголовное дело и не принимать никаких мер в отношении этого человека.
В рамках оперативного мероприятия следователь был задержан с поличным в момент получения 5 тысяч долларов — части запрошенной суммы. При обыске у него были обнаружены и изъяты вещественные доказательства.
По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 210 Уголовного кодекса (получение взятки в крупном размере). Следователь помещён под стражу в качестве меры пресечения.
На данный момент по делу продолжаются следственные действия. Правоохранительные органы устанавливают все детали происшествия и проверяют возможную причастность задержанного к другим коррупционным эпизодам.