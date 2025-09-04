Силовики задержали в Ангрене следователя городского УВД при получении взятки

По данным СГБ, старший следователь Следственного отдела при Управлении внутренних дел города Ангрен Ташкентской области, занимаясь доследственной проверкой одного из дел, потребовал у гражданина 10 тысяч долларов. За эту сумму он обещал не возбуждать уголовное дело и не принимать никаких мер в отношении этого человека.