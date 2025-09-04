Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силовики задержали в Ангрене следователя городского УВД при получении взятки

Vaib.uz (Узбекистан. 4 сентября). В Ангрене сотрудники Службы государственной безопасности совместно с представителями других правоохранительных органов провели спецоперацию по задержанию коррупционера в погонах.

Источник: СГБ

По данным СГБ, старший следователь Следственного отдела при Управлении внутренних дел города Ангрен Ташкентской области, занимаясь доследственной проверкой одного из дел, потребовал у гражданина 10 тысяч долларов. За эту сумму он обещал не возбуждать уголовное дело и не принимать никаких мер в отношении этого человека.

В рамках оперативного мероприятия следователь был задержан с поличным в момент получения 5 тысяч долларов — части запрошенной суммы. При обыске у него были обнаружены и изъяты вещественные доказательства.

По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 210 Уголовного кодекса (получение взятки в крупном размере). Следователь помещён под стражу в качестве меры пресечения.

На данный момент по делу продолжаются следственные действия. Правоохранительные органы устанавливают все детали происшествия и проверяют возможную причастность задержанного к другим коррупционным эпизодам.