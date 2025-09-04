Ричмонд
В кустах под Иркутском нашли ферму по добыче криптовалюты

Майнинговая ферма обнаружена среди зарослей кустарника и крапивы в окрестностях столицы Приангарья.

Источник: Российская газета

Скрытое в ящиках оборудование для добычи криптовалюты нашли в ходе совместного рейда полицейские и энергетики. Оно работало под открытым небом в городской лесополосе Иркутска.

В паре десятков метров от улицы Рабочего Штаба неизвестные обустроили майнинговую ферму; к линии было незаконно — без соответствующих договоров — подключено свыше 20 устройств, сообщили в Иркутской электросетевой компании.

По информации энергетиков, ежемесячный доход владельцев нелегального бизнеса составлял примерно четверть миллиона рублей.