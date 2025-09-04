Водитель погиб в перевернувшейся иномарке в Нижнеилимском районе

В Нижнеилимском районе произошло смертельная авария, в которой погиб водитель Toyota Premio. ДТП произошло накануне, 3 сентября, около 21.00 на трассе А-331 «Вилюй» неподалеку от поселка Видим, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону, предварительно, 42-летний водитель, двигаясь из Братска в сторону Усть-Кута, не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и перевернулась. Водитель скончался на месте аварии до прибытия медиков. Его 42-летний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.
По факту ДТП проводится всесторонняя проверка по результатам которой будет принято правовое решение.