Рабочий пострадал при обрушении породы на якутском руднике

12 июня в пресс-службе МЧС сообщили об обрушении горной породы на руднике «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии. Обрушение произошло на горизонте с отметкой 286 метров во время очистных работ. На момент происшествия на горизонте находилось 25 человек, предположительно, двое из них находятся под завалами. Задымленности и запыленности в руднике нет.