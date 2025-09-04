Рабочий пострадал при обрушении породы на якутском руднике

Обрушение горной породы произошло на руднике в Оймяконском районе Якутии. Об этом в четверг, 4 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
На момент инцидента под землей находились 55 человек, их выводят на поверхность. Помимо этого, в результате происшествия один человек пострадал.
— На месте происшествия задействованы отделение военизированного горно-спасательного отряда МЧС России и команда рудника, — говорится в сообщении.
Работа рудника остановлена до выяснения причин произошедшего.
Другой случай произошел 18 июня, когда два горняка оказались под завалами после обрушения стен из-за горного удара в шахте «Черемуховская глубокая» в Свердловской области.
12 июня в пресс-службе МЧС сообщили об обрушении горной породы на руднике «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии. Обрушение произошло на горизонте с отметкой 286 метров во время очистных работ. На момент происшествия на горизонте находилось 25 человек, предположительно, двое из них находятся под завалами. Задымленности и запыленности в руднике нет.