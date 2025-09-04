Жителю Красноярска грозит до 10 лет колонии за нападение на цветочный магазин

Жителю Красноярска грозит до 10 лет колонии за разбойное нападение на цветочный магазин. В краевом МВД напомнили, что в июле 2025 года неизвестный в черной маске зашел в торговую точку на улице 60 лет Октября и потребовал от продавца деньги.
При этом у налетчика в руке был предмет, похожий на боевой снаряд. Кассир объяснила, что в кассе наличных нет. После этого мужчина покинул магазин, но далеко уйти не смог: полицейские задержали его в том же районе.
На 38-летнего горожанина завели уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас фигурант находится под стражей.
