Жителю Красноярска грозит до 10 лет колонии за нападение на цветочный магазин

Житель Красноярска предстанет перед судом за разбойное нападение в цветочном магазине.

Источник: Комсомольская правда

Жителю Красноярска грозит до 10 лет колонии за разбойное нападение на цветочный магазин. В краевом МВД напомнили, что в июле 2025 года неизвестный в черной маске зашел в торговую точку на улице 60 лет Октября и потребовал от продавца деньги.

При этом у налетчика в руке был предмет, похожий на боевой снаряд. Кассир объяснила, что в кассе наличных нет. После этого мужчина покинул магазин, но далеко уйти не смог: полицейские задержали его в том же районе.

На 38-летнего горожанина завели уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас фигурант находится под стражей.

Ранее мы писали, что в Хакасии будут судить 20-летнего мужчину за кражу и грабеж.