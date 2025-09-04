Пермяки заявили об отравлении детей на тренировке по фигурному катанию

Портал со ссылкой на маму одного из пострадавших рассказал, что сразу несколько детей из секции в течение нескольких недель после тренировок в «Орлёнке» жалуются на плохое самочувствие: головную боль, тошноту и затруднение дыхания на льду. Именно лёд, по мнению родителей, может быть причиной недомогания юных спортсменов: «дело либо в заливочной машине, либо в реагенте, который используют для льда».