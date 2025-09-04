Ричмонд
Пермяки заявили об отравлении детей на тренировке по фигурному катанию

В ледовом дворце «Орлёнок» приостановили занятия.

Родители юных фигуристов в Перми утверждают, что их дети получили отравление во время тренировки в ледовом дворце «Орлёнок», сообщает 59.RU.

Портал со ссылкой на маму одного из пострадавших рассказал, что сразу несколько детей из секции в течение нескольких недель после тренировок в «Орлёнке» жалуются на плохое самочувствие: головную боль, тошноту и затруднение дыхания на льду. Именно лёд, по мнению родителей, может быть причиной недомогания юных спортсменов: «дело либо в заливочной машине, либо в реагенте, который используют для льда».

В Роспотребнадзор по этому вопросу никто не обращался (собеседница 59.RU пояснила, что она и другие родители боятся самостоятельно жаловаться в контролирующие органы), однако директор «Орлёнка» Оксана Чеклецова подтвердила, что несколько спортсменов действительно обращались к врачу спортшколы.

Оксана Чеклецова также сообщила, что тренировки приостановили и организовали расследование. Специалисты проверят оборудование, сторонняя лаборатория проведёт анализы на разного рода загрязнения. Директор «Орлёнка» добавила, что при подготовке ледовой арены «не используется химия», соблюдается температурный режим и уровень влажности, работает вентиляция.