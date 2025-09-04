Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске 18 водителей нарушили правила, не пропустив машины экстренных служб

Их привлекли к административной ответственности.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С начала текущего года 18 водителей не предоставили преимущество в движении автомобилям экстренных служб. Нарушителей привлекли к административной ответственности. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции.

— Чтобы проверить соблюдение правил, автоинспекторы с медицинскими работниками смоделировали ситуацию, в которой экипаж скорой помощи спешит «на вызов» с включёнными маячками. Информация о тех, кто не пропускает спецтранспорт, передавалась экипажам ДПС, — пояснили в пресс-службе полиции.

За непредоставление преимущества в движении спецтранспорту с включенными светозвуковыми сигналами грозит наказание в виде штрафа в размере от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение водительских прав управления на срок от шести месяцев до года.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что ДТП на трассе Тулун-Иркутск произошло по вине водителя, который уснул за рулем.