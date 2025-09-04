В Иркутске 18 водителей нарушили правила, не пропустив машины экстренных служб

С начала текущего года 18 водителей не предоставили преимущество в движении автомобилям экстренных служб. Нарушителей привлекли к административной ответственности. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции.
— Чтобы проверить соблюдение правил, автоинспекторы с медицинскими работниками смоделировали ситуацию, в которой экипаж скорой помощи спешит «на вызов» с включёнными маячками. Информация о тех, кто не пропускает спецтранспорт, передавалась экипажам ДПС, — пояснили в пресс-службе полиции.
За непредоставление преимущества в движении спецтранспорту с включенными светозвуковыми сигналами грозит наказание в виде штрафа в размере от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение водительских прав управления на срок от шести месяцев до года.
