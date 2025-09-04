В Нижнеилимском районе 42-летний водитель погиб при опрокидывании автомобиля

Дорожная авария произошла возле поселка Видим Нижнеилимского района около 21 часов вечера. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, 42-летний водитель иномарки «Toyota Premio» ехал со стороны Братска в Усть-Кут.
— Мужчина не справился с управлением и съехал с проезжей части, а автомобиль опрокинулся, — прокомментировали в пресс-службе Госавтоинспекции.
В результате дорожно-транспортного происшествия автомобилист умер от полученных травм до приезда скорой помощи. А 42-летнего пассажира доставили в больницу с травмами. Правоохранители проводят проверку.
