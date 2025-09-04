В Туркестане осудили чиновников за хищение 3,7 млрд тенге

Главной фигуранткой дела стала руководитель отдела образования Акшагуль Бердиалиева — суд приговорил её к 10 годам лишения свободы. Восемь бухгалтеров получили по 7 лет тюрьмы. Ещё несколько подсудимых признаны виновными в халатности, четверо — освобождены по амнистии, а двум женщинам с малолетними детьми разрешено отсрочить начало наказания на пять лет.