В Башкирии осудили двоих местных жителей за нападение на полицейского

Как сообщили в следкоме Башкирии, инцидент произошёл 1 июня 2024 года возле одного из заведений. Между мужчинами и компанией молодых людей вспыхнул конфликт, переросший в драку. Оперуполномоченный уголовного розыска, находившийся поблизости, попытался пресечь правонарушение. В ответ на его действия злоумышленники нанесли ему множественные удары руками и ногами. Позднее они пришли к дому полицейского, где продолжили оскорблять его и избили вновь.