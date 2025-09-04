Слюсарь: силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Ростовскую область

Российские военные отразили массированную атаку Вооружённых сил Украины на Ростовскую область, проинформировал Юрий Слюсарь.
Врио губернатора Ростовской области уточнил, что беспилотники ВСУ ликвидированы и перехвачены в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском, а также Шолоховском районах.
«В нескольких местах Тарасовского, Миллеровского и в Дубовском районе из-за падения фрагментов БПЛА загорелась сухая трава. Ландшафтные пожары были оперативно потушены», — написал он в Telegram.
По словам Слюсаря, в результате атаки никто не пострадал.
Напомним, в ночь на среду из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на железнодорожную станцию Кутейниково в Чертковском районе Ростовской области произошли задержки в движении поездов. Слюсарь заявил, что была временно нарушена работа контактной сети.