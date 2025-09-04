Ричмонд
Слюсарь: силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Ростовскую область

По словам Слюсаря, в результате атаки никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные отразили массированную атаку Вооружённых сил Украины на Ростовскую область, проинформировал Юрий Слюсарь.

Врио губернатора Ростовской области уточнил, что беспилотники ВСУ ликвидированы и перехвачены в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском, а также Шолоховском районах.

«В нескольких местах Тарасовского, Миллеровского и в Дубовском районе из-за падения фрагментов БПЛА загорелась сухая трава. Ландшафтные пожары были оперативно потушены», — написал он в Telegram.

По словам Слюсаря, в результате атаки никто не пострадал.

Напомним, в ночь на среду из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на железнодорожную станцию Кутейниково в Чертковском районе Ростовской области произошли задержки в движении поездов. Слюсарь заявил, что была временно нарушена работа контактной сети.

