Пенный потоп накрыл улицы у станции «Монолитная» под Новосибирском

— По предварительной информации, работники организации слили бытовую химию на дорогу вблизи ж/д станции, вследствие чего она разлилась на улично-дорожную сеть. Межрайонной прокуратурой совместно со специалистами Роспотребнадзора будут установлены обстоятельства произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры реагирования, — сообщили в прокуратуре региона.