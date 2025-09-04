Пенный потоп накрыл улицы у станции «Монолитная» под Новосибирском

На фото видны пузыри, летящие от дороги.
4 сентября территория вокруг железнодорожной станции «Монолитная» в городе Искитим под Новосибирском оказалась полностью покрыта пенистыми массами, которые буквально затопили проезжую часть.
Очевидцем необычного происшествия стал местный активист Артём Фролов, который оперативно поделился фотографиями с редакцией Сиб.фм. На кадрах отчётливо видно, как белая пена распространяется по улицам, создавая впечатление настоящего пенного наводнения.
По имеющейся информации, причиной пенного наводнения стала деятельность компании «Экотур». Предприятие допустило сброс производственных отходов, которые долгое время оставались незамеченными. Ситуация изменилась после недавних осадков — дождь спровоцировал активное вспенивание вредных веществ. Образовавшаяся масса распространилась на территории радиусом около 500 метров, создав опасную экологическую ситуацию.
— По предварительной информации, работники организации слили бытовую химию на дорогу вблизи ж/д станции, вследствие чего она разлилась на улично-дорожную сеть. Межрайонной прокуратурой совместно со специалистами Роспотребнадзора будут установлены обстоятельства произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры реагирования, — сообщили в прокуратуре региона.
В настоящее время Искитимский межрайонный прокурор выясняет все обстоятельства случившегося.
Обновлено: В компании «Экотур» отрицают причастность к разливу пены.