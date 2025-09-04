В Намангане разгорается скандал: мужчину могли пытать в здании ОВД

По данным правоохранительного ведомства, 14 августа 34-летний гражданин, проживающий в городе Наманган, был доставлен в отдел внутренних дел из-за семейного конфликта. С ним была проведена профилактическая беседа, после чего в тот же день его отпустили домой. Однако спустя два дня, 16 августа, выяснилось, что мужчина обратился в медицинское учреждение из-за ухудшения состояния здоровья.