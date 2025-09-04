В Намангане разгорается скандал: мужчину могли пытать в здании ОВД

По словам пострадавшего, его били дубинками, применяли электрошокеры, а затем — после «профилактической беседы» — отпустили домой. Спустя два дня мужчине стало плохо, и он был госпитализирован.
По словам пострадавшего, в результате насилия у него были сломаны рёбра, а одну из почек врачам пришлось удалить из-за серьёзных повреждений.
Что говорят в УВД?
В УВД Наманганской области прокомментировали этот инцидент.
По данным правоохранительного ведомства, 14 августа 34-летний гражданин, проживающий в городе Наманган, был доставлен в отдел внутренних дел из-за семейного конфликта. С ним была проведена профилактическая беседа, после чего в тот же день его отпустили домой. Однако спустя два дня, 16 августа, выяснилось, что мужчина обратился в медицинское учреждение из-за ухудшения состояния здоровья.
В настоящее время по факту причинения телесных повреждений прокуратурой города Наманган возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 104 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение). Следственные действия продолжаются, и по их результатам будет принято законное решение.
Инцидент взят под особый контроль
В МВД также сообщили, что данное дело находится на особом контроле. Для объективного и полного изучения ситуации, а также для правовой оценки действий сотрудников, по поручению руководства министерства была создана специальная рабочая группа из профильных специалистов. Группа уже направлена в Наманганскую область в служебную командировку.
В ведомстве заверили, что по итогам проверки в отношении виновных лиц будут приняты строгие меры.