Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась до 30 гектаров

На утро 4 сентября в Красноярском крае действует один лесной пожар на площади 30 га — тайга горит в Таймырском лесничестве. В тушении принимают участие 18 человек и три единицы техники, запланирован вылет 13 воздушных судов.
Как сообщили специалисты регионального лесопожарного центра, ситуация находится под контролем, угрозы населенным пунктам нет.
За минувшие выходные специалисты ликвидировали четыре пожара на площади 519,5 га — они находились в Нижне-Енисейском и Эвенкийском лесничествах. Предварительно, возгорания возникли из-за сухих гроз.
Жителям края нужно быть предельно бдительными и внимательными при обращении с огнем. Нарушителям требований пожарной безопасности грозит как административная, так и уголовная ответственность.