Силы ПВО за ночь сбили 46 вражеских дронов над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 46 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в четверг, 4 сентября, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Так, 24 дрона сбили над Ростовской областью, еще 16 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря.
Атакам также подверглись Краснодарский край и Волгоградская область — там ликвидировали четыре и два БПЛА соответственно, добавили в Telegram-канале ведомства.
В России десятки поездов следуют с опозданием из-за атаки вражеских беспилотников на Ростовскую область. Всего из графика выбилось 47 составов, максимальное время задержки которых достигает четырех часов.
Помимо этого, в городе Белая Калитва обломки дрона, сбитого силами противовоздушной обороны, рухнули около жилой многоэтажки. Инцидент произошел 2 сентября — тогда в небе над городом были слышны взрывы и работа ПВО.