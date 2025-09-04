Троих жителей Хабаровска обвиняют в похищении человека и вымогательстве

В апреле 2025 года один из обвиняемых пригласил в гости по ул. Свердлова в Хабаровске своего компаньона для решения вопроса о возврате денежных средств, полученных в ходе осуществления предпринимательской деятельности. Дома также находился 17-летний сын фигуранта. Не достигнув договоренности в финансовом вопросе, обвиняемый и его сын стали наносить потерпевшему удары по различным частям тела, в том числе металлической ложкой для обуви, а для подавления его воли связали руки и ноги мужчины липкой лентой.