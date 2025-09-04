Троих жителей Хабаровска обвиняют в похищении человека и вымогательстве

Прокуратура Железнодорожного района г. Хабаровска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они обвиняются по пп. «а», «г», «з» ч. 2 ст. 126 (похищение человека), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).
В апреле 2025 года один из обвиняемых пригласил в гости по ул. Свердлова в Хабаровске своего компаньона для решения вопроса о возврате денежных средств, полученных в ходе осуществления предпринимательской деятельности. Дома также находился 17-летний сын фигуранта. Не достигнув договоренности в финансовом вопросе, обвиняемый и его сын стали наносить потерпевшему удары по различным частям тела, в том числе металлической ложкой для обуви, а для подавления его воли связали руки и ноги мужчины липкой лентой.
Решив похитить партнера, несовершеннолетний соучастник позвонил своему приятелю, имеющему в пользовании транспортное средство, и попросил помощи в совершении преступления. Третий обвиняемый прибыл по указанному адресу с заранее приготовленными предметами конспирации и вещами, необходимыми для устрашения потерпевшего. На лицо он надел балаклаву, чтобы его не смогли опознать.
Пострадавшего посадили в машину и вывезли в садоводческое товарищество в районе с. Некрасовка Хабаровского района. Связанного мужчину оставили на ночь в сторожевом вагончике, где он впоследствии был обнаружен и освобожден.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.