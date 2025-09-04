Трамвай смял авто в Карагандинской области

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области сообщили, что вчера, 3 сентября, около 13:55 в городе Темиртау по проспекту Республики произошло ДТП с участием двух транспортных средств: автомашины УАЗ 31512 и трамвая.
Судя по фото, которое опубликовали в Telegram-канале vechernaya_karaganda, трамвай буквально смял автомобиль.
«В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения», — отметили в департаменте полиции региона.
По данным правоохранительных органов, факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.