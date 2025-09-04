Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамвай смял авто в Карагандинской области

В Темиртау трамвай и автомобиль попали в аварию. Оба транспортных средства получили повреждения, пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

Источник: t.me/vechernaya_karaganda

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области сообщили, что вчера, 3 сентября, около 13:55 в городе Темиртау по проспекту Республики произошло ДТП с участием двух транспортных средств: автомашины УАЗ 31512 и трамвая.

Судя по фото, которое опубликовали в Telegram-канале vechernaya_karaganda, трамвай буквально смял автомобиль.

«В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения», — отметили в департаменте полиции региона.

По данным правоохранительных органов, факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.