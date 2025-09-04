Ричмонд
Лодка перевернулась на Капшагае, один человек пропал без вести

Поиски пропавшего на Капшагае не прекращаются.

Источник: ДЧС Алматинской области

В районе 15:00 на номер службы экстренного реагирования «112» поступило тревожное сообщение: на Капшагайском водохранилище вблизи 9-й насосной станции перевернулась лодка с двумя мужчинами, передает BAQ.KZ.

Один из них смог доплыть до берега, второй — пропал примерно в 400 метрах от суши.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели ДЧС Алматинской области. С первых минут начались масштабные поисково-спасательные работы.

По словам специалистов, поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями и большой площадью водоема. Однако операция продолжается: задействованы 17 спасателей, 3 единицы техники, 4 плавсредства, беспилотник и гидроакустическое оборудование «Эхолот».