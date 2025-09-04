Ричмонд
Автобус сбил двух девушек на электросамокате в Алматы

Алматы. 4 сентября. КазТАГ — В Алмалинском районе водитель автобуса допустил наезд на двух девушек, передвигавшихся на электросамокате по пешеходному переходу, передает корреспондент агентства.

Источник: КазТАГ

«Как сообщили в дежурной части местной полицейской службы, данное дорожно-транспортное происшествие имело место сегодня в 12:30 в Алмалинском районе города Алматы. Водитель автобуса марки “Фотон”, следуя по улице Макатаева в Восточном направлении, допустил наезд на двух девушек, которые передвигались на электросамокате по улице Валиханова на север по пешеходному переходу», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

По данным, девушки 2008 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в медучреждение.

«В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники управления полицией Алмалинского района», — заключили в департаменте полиции.