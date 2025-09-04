Ричмонд
В Одессе после взрывов загорелся склад

На складе поврежден грузовой автомобиль.

Источник: Аргументы и факты

После ночных взрывов в Одессе на одном из складов возник пожар, информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

До этого, в ночь на четверг, украинские СМИ сообщали о прогремевших в Одессе взрывах.

«Вспыхнул пожар в складском помещении, поврежден грузовой автомобиль», — указывается в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви в Киевской области прозвучали взрывы, в результате чего начался сильный пожар, который смогли потушить лишь спустя сутки.