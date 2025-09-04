Пенсионеры из Челябинской области лишились более полумиллиона рублей после звонка из «доставки»

Пожилому мужчине позвонили из службы доставки и попросили назвать код из СМС, после чего ему снова поступил звонок от «сотрудника полиции». Тот сообщил, что житель стал жертвой мошенников, которые получили доступ к его персональным данным. Чтобы избежать проблем, ему необходимо снять деньги и отправить их на специальный счёт. Супруга 70-летнего южноуральца купила телефон, и на протяжении двух дней они переводили средства на неизвестные электронные ячейки.