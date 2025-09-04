Над регионами России и Черным морем силы ПВО сбили 46 БПЛА

В ночь на 4 сентября российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 46 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
По данным Минобороны, 24 дрона были сбиты над Ростовской областью, 4 — над Краснодарским краем, 2 — над Волгоградской областью, оставшиеся 16 — над акваторией Черного моря.
Накануне в двух районах Краснодарского края зафиксировано падение обломков беспилотников. Региональный оперштаб сообщил, что происшествия обошлись без пострадавших.
