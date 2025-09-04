Ричмонд
Над регионами России и Черным морем силы ПВО сбили 46 БПЛА

Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 46 украинских беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 4 сентября российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 46 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

По данным Минобороны, 24 дрона были сбиты над Ростовской областью, 4 — над Краснодарским краем, 2 — над Волгоградской областью, оставшиеся 16 — над акваторией Черного моря.

Накануне в двух районах Краснодарского края зафиксировано падение обломков беспилотников. Региональный оперштаб сообщил, что происшествия обошлись без пострадавших.

