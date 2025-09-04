Соседи говорили об измене, но правда оказалась страшнее: женщина обнаружила останки пропавшего три года назад мужа

В Таиланде 60-летняя жительница провинции Накхонратчасима случайно нашла в старой выгребной яме скелет своего мужа, пропавшего три года назад. Об этом сообщает издание The Thaiger.
Инцидент произошел 1 сентября, когда Тави Паекратоке занималась покосом травы за своим домом. Во время работы женщина обнаружила полностью забитый землей старый керамический септик, который решила очистить.
В процессе Паекратоке сначала нашла одну кость, что не вызвало у нее особых подозрений. При дальнейших работах ей попались другие кости и человеческий череп. Решающей находкой стала мужская рубашка, которую носил ее пропавший супруг.
В заявлении полиции женщина рассказала, что ее муж исчез в ноябре 2022 года. Позже соседи сообщили Паекратоке, что видели ее супруга на местном рынке с другой женщиной. Женщина решила, что супруг сбежал к новой пассии и прекратила поиски.
Теперь пенсионерка думает, что ее муж мог случайно упасть в выгребную яму в состоянии алкогольного опьянения. Она вспомнила, что ощущала неприятный запах в той части двора, но объяснила его наличием компостной кучи, которую супруг ранее готовил в старом септике.
Ранее KP.RU писал, как в Китае 60-летний охранник умер во время секса на рабочем месте. Из-за постоянного одиночества несчастный не выдержал и пригласил свою девушку прямо на работу.