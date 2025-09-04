В Челябинске арестовали курьера мошенников из Озерска

Установлено, что житель Озёрска 26 лет катался по области и собирал деньги жертв злоумышленников, которые затем передавал третьим лицам, а себе оставлял фиксированный процент, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
По ходатайству следователя обвиняемого арестовали — отправили под стражу на месяц и 29 суток. Расследование его деятельности в качестве курьера мошенников продолжается.
Поймали молодого человека при получении почти 600 тысяч рублей от пенсионерки 1955 года рождения. В ходе допроса он признался, что получал дистанционные указания от мошенников, при этом о возможной ответственности за подобную работу его никто не предупреждал.