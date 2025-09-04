Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Дивногорском пенсионерка на «Ладе» устроила ДТП, в результате которого погибла

В Красноярском крае на трассе под Дивногорском произошла авария, в которой один человек погиб, а другой получил травмы.

В Красноярском крае на трассе под Дивногорском произошла авария, в которой один человек погиб, а другой получил травмы.

ДТП произошло 3 сентября вечером на 21 км автодороги Р-257 «Енисей». По информации ГАИ, 72-летняя водитель автомобиля «Лада Гранта», направляясь в сторону Красноярска, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Мазда», за рулем которого находился 46-летний мужчина.

К сожалению, от полученных травм водитель «Лады» скончалась в больнице. Второму участнику ДТП была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

В настоящее время проводятся расследования для выяснения всех обстоятельств случившегося.