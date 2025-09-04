Под Дивногорском пенсионерка на «Ладе» устроила ДТП, в результате которого погибла

В Красноярском крае на трассе под Дивногорском произошла авария, в которой один человек погиб, а другой получил травмы.
ДТП произошло 3 сентября вечером на 21 км автодороги Р-257 «Енисей». По информации ГАИ, 72-летняя водитель автомобиля «Лада Гранта», направляясь в сторону Красноярска, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Мазда», за рулем которого находился 46-летний мужчина.
К сожалению, от полученных травм водитель «Лады» скончалась в больнице. Второму участнику ДТП была оказана медицинская помощь на месте происшествия.
В настоящее время проводятся расследования для выяснения всех обстоятельств случившегося.