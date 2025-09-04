Фургал не может найти свои автомобили, пропавшие после ареста

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого ранее осудили за убийства, потерял две свои машины — их чиновник передал на ответственное хранение по уголовному делу. Соответствующая информация следует из судебных документов.
По данным следователей, автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus LX 570 поставили на стоянку. Для этого следствие отдельно заключало госконтракт с индивидуальным предпринимателем.
Однако защита во время судебного разбирательства заявила, что информации о местонахождении машин на данный момент нет.
— Судьба двух автомобилей, переданных на ответственное хранение, неизвестна, — цитирует заключение РИА Новости.
10 февраля 2023 года Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по делу об организации убийств бизнесменов, совершенных в 2004—2005 годах, а также по делу об организации преступного сообщества.