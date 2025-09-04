Мужчина убил ножом свою 90-летнюю бабушку в Москве

Ранее суд вынес суровый приговор жительнице Екатеринбурга, которая до смерти замучила своего пятилетнего приемного сына Далера Бобиева. Женщина полгода прятала тело ребенка, продолжала получать выплаты на его содержание и «искала» его вместе с волонтерами. Детали этого жуткого дела — в материале «Вечерней Москвы».