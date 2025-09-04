Мужчина убил ножом свою 90-летнюю бабушку в Москве

В квартире жилого дома на улице Братиславской обнаружили тело 90-летней женщины. Об этом в четверг, 4 сентября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По предварительным данным, к случившемуся причастен внук погибшей. Он нанес ей несколько ножевых ранений.
— Прокуратура контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела и проведение необходимых процессуальных действий, — уточнила Нефедова.
Сотрудники Следственного комитета, в свою очередь, организовали доследственную проверку по факту произошедшего. На данный момент на месте убийства работают криминалисты и следователи.
— Выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — подытожили Telegram-канале ведомства.
