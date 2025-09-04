Ричмонд
В Новосибирске вынесли приговор виновнику смертельного ДТП

Виновник ДТП приговорили к принудительным работам на 1 год и 6 месяцев.

Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области. В декабре 2024 года мужчина превысил скорость по улице Филатова и наехал на женщину, перебегавшую дорогу.

Потерпевшая скончалась в больнице. Водитель признал свою вину в суде и оплатил похороны погибшей.

Суд назначил назначил лишение свободы на 1 год 6 месяцев, но позже заменил на принудительные работы с удержанием в доход государства 10% из заработной платы. После окончания исправительных работ мужчину лишат прав на 1 год и 6 месяцев.

Также сын погибшей получил моральную компенсацию 500 тыс. рублей.