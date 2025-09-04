Работали по кладбищам и тюрьмам

Суд в Ростове-на-Дону огласил приговор 15 членам организованной преступной группировки «Сельмаш». Осужденные получили крупные сроки — от 7 лет 6 месяцев до 23 лет лишения свободы. По версии следствия, обвиняемые с 2011 года по 2019-й занимались вымогательством денег с осужденных и предпринимателей, работающих в сфере ритуальных услуг. Предполагаемый создатель ОПГ «Сельмаш» Нодари Асоян много лет находится в международном розыске. Он, по данным следствия, скрывается на Украине.