В Челябинске контрактник выслушал приговор за два года самоволки

Вердикт огласил Челябинский гарнизонный военный суд. «Военнослужащему был предоставлен отпуск. Он с целью временно уклониться от военной службы, желая отдохнуть в период мобилизации, 1 июля 2023 года не явился из отпуска в срок без уважительных причин», — говорится в комментарии.
До 9 апреля текущего года мужчина жил в Челябинске, где и был задержан сотрудниками полиции.
«Суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ, на основании которой ему назначено шесть лет в исправительной колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе.
Приговор вступил в законную силу.