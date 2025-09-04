«Виноват частично». Безработный два года взрывал банкоматы из-за долгов жены

В Омске мужчина многократно пытался взорвать банкоматы. Делал он это два года подряд, однако поймать неуловимого взрывателя не удавалось, он скрывался в тот момент, как срабатывала сигнализация.
Подробности в материале корреспондента сайта omsk.aif.ru.
Охотился по-настоящему.
Накануне стало известно, что прокуратура Советского округа города Омска направила в суд уголовное дело по факту изготовления взрывных устройств для подрыва банкоматов и последующей кражи денег из них.
Подозреваемый — безработный 41-летний местный житель. Мужчина выходил на «охоту» на банкоматы с ноября 2022 года по апрель 2024 года. Следствие выяснило, что пироман изготовлял взрывные устройства при помощи бытовых предметов.
Пироман заблаговременно готовился к каждому нападению на банкомат. Он выбирал именно те, что находились на первых этажах жилых домов. Долго наблюдал за посещаемостью.
Во время нападений омич был в маске, камуфляжном костюме и перчатках. Он успевал осуществить задуманное, и, как только срабатывала сигнализация скрывался с места преступления. К слову, всегда без добычи. А эпизодов «охоты» было минимум пять!
В общей сложности горе-пироман пытался похитить более 12 млн рублей — это та сумма, которая, во время нападений находилась в подорванных банкоматах.
«Я виноват частично».
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 223.1 УК РФ — незаконное изготовление взрывных взрывчатых веществ и взрывных устройств, ч. 3 ст. 30 п. «в», «д» ч. 3 ст. 161 УК РФ — покушение на грабеж, ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ — покушение на кражу.
Вину в совершении преступлений безработный признал только частично. Мол, как удалось узнать корреспонденту сайта omsk.aif.ru, жажда преступной наживы возникла на фоне бесчисленных платежей по кредитам и процентам по ним.
«Решил таким преступным способом всё погасить — все накопленные долги. При этом понимая, что самой “страшной” является статья о незаконном изготовлении взрывчатки и срок по ней, он отрицает свою причастность к изготовлению взрывных устройств. Якобы купил готовое», — уточнила старший помощник по взаимодействию со СМИ прокурора Омской области Татьяна Булихова.
При этом собственных долгов у преступника было сто тысяч рублей, а у его супруги 8 млн. рублей.
«На преступление мужчина решился, переживая за финансовое положение любимой и будущее их общего ребёнка, — продолжила Татьяна Булихова. — А для того, чтобы воспользоваться (но, как мы понимаем — изготовить) взрывчатыми веществами ему, с его же слов, хватило знаний физики, химии и жизненного опыта».
В настоящий момент уголовное дело направлено в Советский районный суд города Омска.
Омичу грозит до 12 лет лишения свободы.