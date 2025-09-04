Ричмонд
«Виноват частично». Безработный два года взрывал банкоматы из-за долгов жены

Таким образом омич пытался избавиться от собственных кредитов и долгов супруги.

Источник: прокуратура Омской области

В Омске мужчина многократно пытался взорвать банкоматы. Делал он это два года подряд, однако поймать неуловимого взрывателя не удавалось, он скрывался в тот момент, как срабатывала сигнализация.

Подробности в материале корреспондента сайта omsk.aif.ru.

Охотился по-настоящему.

Накануне стало известно, что прокуратура Советского округа города Омска направила в суд уголовное дело по факту изготовления взрывных устройств для подрыва банкоматов и последующей кражи денег из них.

Подозреваемый ­— безработный 41-летний местный житель. Мужчина выходил на «охоту» на банкоматы с ноября 2022 года по апрель 2024 года. Следствие выяснило, что пироман изготовлял взрывные устройства при помощи бытовых предметов.

Пироман заблаговременно готовился к каждому нападению на банкомат. Он выбирал именно те, что находились на первых этажах жилых домов. Долго наблюдал за посещаемостью.

Во время нападений омич был в маске, камуфляжном костюме и перчатках. Он успевал осуществить задуманное, и, как только срабатывала сигнализация скрывался с места преступления. К слову, всегда без добычи. А эпизодов «охоты» было минимум пять!

В общей сложности горе-пироман пытался похитить более 12 млн рублей — это та сумма, которая, во время нападений находилась в подорванных банкоматах.

«Я виноват частично».

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 223.1 УК РФ — незаконное изготовление взрывных взрывчатых веществ и взрывных устройств, ч. 3 ст. 30 п. «в», «д» ч. 3 ст. 161 УК РФ — покушение на грабеж, ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ — покушение на кражу.

Вину в совершении преступлений безработный признал только частично. Мол, как удалось узнать корреспонденту сайта omsk.aif.ru, жажда преступной наживы возникла на фоне бесчисленных платежей по кредитам и процентам по ним.

«Решил таким преступным способом всё погасить — все накопленные долги. При этом понимая, что самой “страшной” является статья о незаконном изготовлении взрывчатки и срок по ней, он отрицает свою причастность к изготовлению взрывных устройств. Якобы купил готовое», — уточнила старший помощник по взаимодействию со СМИ прокурора Омской области Татьяна Булихова.

При этом собственных долгов у преступника было сто тысяч рублей, а у его супруги 8 млн. рублей.

«На преступление мужчина решился, переживая за финансовое положение любимой и будущее их общего ребёнка, — продолжила Татьяна Булихова. — А для того, чтобы воспользоваться (но, как мы понимаем — изготовить) взрывчатыми веществами ему, с его же слов, хватило знаний физики, химии и жизненного опыта».

В настоящий момент уголовное дело направлено в Советский районный суд города Омска.

Омичу грозит до 12 лет лишения свободы.