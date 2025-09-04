Ричмонд
В Уфе на Восточном выезде опрокинулся мотоциклист

ДТП зафиксировано 3 сентября диспетчером «Автодор-платные дороги».

Источник: Башинформ

Авария произошла на 1 км автодороги «Восточный выезд» в сторону Уфы. Сообщается, что водитель не справился с управлением, в результате чего совершил опрокидывание мотоцикла.

На место оперативно прибыли скорая медицинская помощь и сотрудники ГАИ. После разбирательства мотоцикл BMW эвакуирован с места события, проезжая часть приведена в нормативное состояние.

В этот же день на данном участке оказана помощь водителю грузовика «МАЗ», у которого закончилось топливо и обнаружена неисправность. Аварийный комиссар обеспечил прикрытие транспортного средства и предоставил топливо. После устранения неисправности водитель грузовика продолжил движение.