В Уфе на Восточном выезде опрокинулся мотоциклист

В этот же день на данном участке оказана помощь водителю грузовика «МАЗ», у которого закончилось топливо и обнаружена неисправность. Аварийный комиссар обеспечил прикрытие транспортного средства и предоставил топливо. После устранения неисправности водитель грузовика продолжил движение.