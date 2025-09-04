В Уфе на Восточном выезде опрокинулся мотоциклист

Авария произошла на 1 км автодороги «Восточный выезд» в сторону Уфы. Сообщается, что водитель не справился с управлением, в результате чего совершил опрокидывание мотоцикла.
На место оперативно прибыли скорая медицинская помощь и сотрудники ГАИ. После разбирательства мотоцикл BMW эвакуирован с места события, проезжая часть приведена в нормативное состояние.
В этот же день на данном участке оказана помощь водителю грузовика «МАЗ», у которого закончилось топливо и обнаружена неисправность. Аварийный комиссар обеспечил прикрытие транспортного средства и предоставил топливо. После устранения неисправности водитель грузовика продолжил движение.