Конь застрял в погребе: в МЧС рассказали о необычном вызове

Инцидент произошел днем, 3 сентября. Обеспокоенный хозяин животного сразу обратился в экстренные службы. Спасатели прибыли на место и с помощью пожарных рукавов и манипулятора аккуратно извлекли животное из ловушки.
Конь не пострадал и был благополучно возвращен владельцу.
В Борисовском районе спасатели сняли кота, три дня просидевшего на дереве.
В деревне Остров Борисовского района спасатели пришли на помощь коту, который провел на дереве три дня и не мог самостоятельно спуститься.
С просьбой о помощи в экстренные службы обратилась хозяйка животного. На место выехали сотрудники МЧС. С помощью автолестницы они оперативно добрались до животного и аккуратно сняли его с дерева.
Кот не пострадал.