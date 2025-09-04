Ричмонд
Конь застрял в погребе: в МЧС рассказали о необычном вызове

В деревне Юнцевщина Дзержинского района сотрудники МЧС пришли на помощь коню, который провалился в погреб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: МЧС РБ

Инцидент произошел днем, 3 сентября. Обеспокоенный хозяин животного сразу обратился в экстренные службы. Спасатели прибыли на место и с помощью пожарных рукавов и манипулятора аккуратно извлекли животное из ловушки.

Конь не пострадал и был благополучно возвращен владельцу.

В Борисовском районе спасатели сняли кота, три дня просидевшего на дереве.

В деревне Остров Борисовского района спасатели пришли на помощь коту, который провел на дереве три дня и не мог самостоятельно спуститься.

С просьбой о помощи в экстренные службы обратилась хозяйка животного. На место выехали сотрудники МЧС. С помощью автолестницы они оперативно добрались до животного и аккуратно сняли его с дерева.

Кот не пострадал.