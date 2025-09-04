Ричмонд
В Ярославле суд отправил в психбольницу пытавшегося отравить работников ОПК

Обвиняемого в подготовке отравления сотрудников ОПК переместили в психбольницу.

Источник: Комсомольская правда

Ярославский суд постановил перевести в медицинское учреждение ранее арестованного украинского агента. Об этом сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова, передает РИА Новости.

В июле текущего года судебная инстанция продлила срок содержания под стражей обвиняемого, жителя Ярославской области 1984 года рождения, до 7 сентября. Однако позднее суд принял решение об изменении меры пресечения в отношении фигуранта уголовного дела.

На основании судебного постановления обвиняемый был переведен из следственного изолятора в специализированную медицинскую организацию. Учреждение предоставляет психиатрическую помощь в условиях постоянного стационарного наблюдения.

Напомним, что в январе ФСБ сообщила о предотвращении подготовленного украинскими спецслужбами террористического акта. Один из агентов вышел на связь с исполнителем через мессенджер Telegram и пытался убедить российского гражданина совершить нападение на оборонное предприятие. Украинец предложил задержанному использовать яд для осуществления теракта.