В Ярославле суд отправил в психбольницу пытавшегося отравить работников ОПК

Напомним, что в январе ФСБ сообщила о предотвращении подготовленного украинскими спецслужбами террористического акта. Один из агентов вышел на связь с исполнителем через мессенджер Telegram и пытался убедить российского гражданина совершить нападение на оборонное предприятие. Украинец предложил задержанному использовать яд для осуществления теракта.