Военный комиссариат Башкирии предупредил о случаях мошенничества

Сотрудники военных комиссариатов никогда не запрашивают коды и другую конфиденциальную информацию. Все вопросы, связанные с передачей госнаград, решаются только во время личного приёма граждан в военном комиссариате или через официальное письменное уведомление, отметил заместитель военного комиссара Республики Башкортостан, полковник Ринат Латыпов.