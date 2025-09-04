Военный комиссариат Башкирии предупредил о случаях мошенничества

Военный комиссариат Башкирии предупредил жителей республики о случаях мошенничества. По информации ведомства, некие лица звонят гражданам и представляются сотрудниками военных комиссариатов. Аферисты под предлогом передачи государственных наград родственникам военнослужащих вымогают конфиденциальную информацию, включая коды из СМС.
Сотрудники военных комиссариатов никогда не запрашивают коды и другую конфиденциальную информацию. Все вопросы, связанные с передачей госнаград, решаются только во время личного приёма граждан в военном комиссариате или через официальное письменное уведомление, отметил заместитель военного комиссара Республики Башкортостан, полковник Ринат Латыпов.
«Военным комиссариатом Республики Башкортостан зафиксировано два подобных случая мошенничества. В связи с этим обращаюсь к жителям республики с настоятельной просьбой проявлять бдительность и по всем вопросам обращаться непосредственно в военный комиссариат по месту жительства», — подчеркнул Ринат Латыпов.
Если поступил подобного рода звонок, не надо сообщать мошенникам никаких кодов из СМС и личных данных. А ещё лучше — тут же прервать разговор.
О случившемся сообщите в правоохранительные органы по телефонам 102 или 112. Также стоит позвонить в военный комиссариат РБ по телефону (347) 272−69−75.
Будьте бдительны и не позволяйте себя обмануть, предупреждает военный комиссариат.