Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный комиссариат Башкирии предупредил о случаях мошенничества

Мошенники под видом сотрудников военкоматов звонят жителям республики и вымогают у них конфиденциальную информацию.

Источник: пресс-служба военного комиссариата РБ

Военный комиссариат Башкирии предупредил жителей республики о случаях мошенничества. По информации ведомства, некие лица звонят гражданам и представляются сотрудниками военных комиссариатов. Аферисты под предлогом передачи государственных наград родственникам военнослужащих вымогают конфиденциальную информацию, включая коды из СМС.

Сотрудники военных комиссариатов никогда не запрашивают коды и другую конфиденциальную информацию. Все вопросы, связанные с передачей госнаград, решаются только во время личного приёма граждан в военном комиссариате или через официальное письменное уведомление, отметил заместитель военного комиссара Республики Башкортостан, полковник Ринат Латыпов.

«Военным комиссариатом Республики Башкортостан зафиксировано два подобных случая мошенничества. В связи с этим обращаюсь к жителям республики с настоятельной просьбой проявлять бдительность и по всем вопросам обращаться непосредственно в военный комиссариат по месту жительства», — подчеркнул Ринат Латыпов.

Если поступил подобного рода звонок, не надо сообщать мошенникам никаких кодов из СМС и личных данных. А ещё лучше — тут же прервать разговор.

О случившемся сообщите в правоохранительные органы по телефонам 102 или 112. Также стоит позвонить в военный комиссариат РБ по телефону (347) 272−69−75.

Будьте бдительны и не позволяйте себя обмануть, предупреждает военный комиссариат.