Жительнице Перми выплатят 1,7 млн рублей за несостоявшийся тур в Египет

В сентябре 2024 года жительница Перми приобрела через турагентство тур в Египет для четырех человек на общую сумму 542 тыс. руб. Но незадолго до вылета ее несовершеннолетняя дочь заболела, и женщина была вынуждена отказаться от поездки. Она направила туроператору заявление о расторжении договора и возврате денег. Туроператор аннулировал тур, но деньги не вернул. Тогда женщина обратилась в суд.