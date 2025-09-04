Судебные приставы взыскали компенсацию в пользу инвалида-колясочника, пострадавшего в ДТП

В центре Перми водитель отечественного автомобиля сбил 46-летнего мужчину в инвалидной коляске, ехавшего по проезжей части. Пострадавшего доставили в больницу, где у него были диагностированы ушибы и перелом позвонка, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести.
Гражданину потребовалось длительное лечение и несколько курсов реабилитации. Кроме того, в результате ДТП было серьезно повреждено его средство передвижения. Мужчина обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба.
Изучив все обстоятельства дела, суд не усмотрел вины водителя автомобиля в произошедшем наезде. Пострадавший сам проявил грубую неосторожность и нарушил правила дорожного движения. Тем не менее, оснований для освобождения владельца источника повышенной опасности от ответственности у суда не имелось. 28-летнего пермяка обязали компенсировать истцу причиненные физические и нравственные страдания, оцененные в 100 тысяч рублей, и возместить рыночную стоимость поврежденной инвалидной коляски.
Исполнительный документ о взыскании с гражданина задолженности на общую сумму 260 тысяч рублей поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю.
Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден, что уклонение от исполнения решения суда влечет штрафные санкции и применение принудительных мер. Тем не менее, в срок, установленный для добровольного исполнения, финансовые обязательства исполнены не были, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, составившего более 18 тысяч рублей. Также сотрудник ведомства запретил должнику совершать регистрационные действия с недвижимостью и обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на его счетах в банках. В результате проведенной работы вся сумма компенсации была перечислена пострадавшему.