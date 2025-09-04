Судебные приставы взыскали компенсацию в пользу инвалида-колясочника, пострадавшего в ДТП

Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден, что уклонение от исполнения решения суда влечет штрафные санкции и применение принудительных мер. Тем не менее, в срок, установленный для добровольного исполнения, финансовые обязательства исполнены не были, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, составившего более 18 тысяч рублей. Также сотрудник ведомства запретил должнику совершать регистрационные действия с недвижимостью и обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на его счетах в банках. В результате проведенной работы вся сумма компенсации была перечислена пострадавшему.