Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Легкомоторный самолет Х-32 «Бекас» разбился в Рязанской области

В Рязанской области разбился легкомоторный самолет Х-32 «Бекас». Об этом в четверг, 4 сентября, сообщили в оперативных службах региона.

Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

— Разбился легкомоторный самолет Х-32 «Бекас». По предварительной информации, пилот погиб, — цитирует сообщение оперативников ТАСС.

24 июля Ан-24, летевший рейсом авиакомпании «Ангара» по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, перестал выходить на связь. Спустя несколько часов были найдены обломки воздушного судна. Позже губернатор Амурской области Василий Орлов уточнил, что в самолете находились 43 пассажира, среди которых было пятеро детей, а также шесть членов экипажа.

До этого у деревни Паново в Коломенском районе Московской области разбился спортивный самолет. Сообщалось, что четыре человека, находившиеся на борту, погибли. После падения воздушное судно загорелось. Профильные эксперты вскоре прибыли на место происшествия. Позже появились кадры с места случившегося.