Легкомоторный самолет Х-32 «Бекас» разбился в Рязанской области

— Разбился легкомоторный самолет Х-32 «Бекас». По предварительной информации, пилот погиб, — цитирует сообщение оперативников ТАСС.
24 июля Ан-24, летевший рейсом авиакомпании «Ангара» по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, перестал выходить на связь. Спустя несколько часов были найдены обломки воздушного судна. Позже губернатор Амурской области Василий Орлов уточнил, что в самолете находились 43 пассажира, среди которых было пятеро детей, а также шесть членов экипажа.
До этого у деревни Паново в Коломенском районе Московской области разбился спортивный самолет. Сообщалось, что четыре человека, находившиеся на борту, погибли. После падения воздушное судно загорелось. Профильные эксперты вскоре прибыли на место происшествия. Позже появились кадры с места случившегося.