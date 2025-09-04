Легкомоторный самолет Х-32 «Бекас» разбился в Рязанской области

24 июля Ан-24, летевший рейсом авиакомпании «Ангара» по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, перестал выходить на связь. Спустя несколько часов были найдены обломки воздушного судна. Позже губернатор Амурской области Василий Орлов уточнил, что в самолете находились 43 пассажира, среди которых было пятеро детей, а также шесть членов экипажа.