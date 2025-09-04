Сотрудники МЧС спасли жизни трёх человек в Намангане

В 16:55 в дежурную часть МЧС поступило тревожное сообщение: трое мужчин потеряли сознание во время очистки и покраски внутренней части резервуара объёмом 25 кубометров.
Бригада спасателей прибыла на место происшествия в кратчайшие сроки. Используя специальное спасательное оборудование, сотрудники МЧС оперативно извлекли пострадавших из опасной зоны. На месте происшествия спасатели совместно с прибывшими медицинскими работниками оказали пострадавшим первую помощь.
По официальной информации, в данный момент жизни мужчин ничего не угрожает, их состояние оценивается как стабильное.
Причиной происшествия могло стать скопление вредных паров внутри закрытого пространства резервуара, что нередко приводит к потере сознания при отсутствии средств индивидуальной защиты и системы вентиляции.