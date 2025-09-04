Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске накрыли украинскую нарколабораторию

В рабочем посёлке Станционно-Ояшинский Новосибирской области силовики обнаружили нарколабораторию.

В рабочем посёлке Станционно-Ояшинский Новосибирской области силовики обнаружили нарколабораторию. Преступник получал заказы с Украины.

Сиб.фм сообщает, что в доме рабочего посёлка Станционно-Ояшинский мужчина изготавливал синтетический наркотик Альфа-PVP.

Правоохранители изъяли более 40 килограммов наркотического средства. Кроме того, были конфискованы специализированное оборудование, предназначенное для изготовления наркотиков, а также значительное количество химических веществ — свыше 1,5 тонн различных реактивов, используемых в процессе производства.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотических веществ. Сейчас он заключён под стражу.