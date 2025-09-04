В Новосибирске накрыли украинскую нарколабораторию

Правоохранители изъяли более 40 килограммов наркотического средства. Кроме того, были конфискованы специализированное оборудование, предназначенное для изготовления наркотиков, а также значительное количество химических веществ — свыше 1,5 тонн различных реактивов, используемых в процессе производства.