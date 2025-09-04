В Новосибирске накрыли украинскую нарколабораторию

В рабочем посёлке Станционно-Ояшинский Новосибирской области силовики обнаружили нарколабораторию. Преступник получал заказы с Украины.
Сиб.фм сообщает, что в доме рабочего посёлка Станционно-Ояшинский мужчина изготавливал синтетический наркотик Альфа-PVP.
Правоохранители изъяли более 40 килограммов наркотического средства. Кроме того, были конфискованы специализированное оборудование, предназначенное для изготовления наркотиков, а также значительное количество химических веществ — свыше 1,5 тонн различных реактивов, используемых в процессе производства.
Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотических веществ. Сейчас он заключён под стражу.